Listeria, il Ministero della Salute richiama un lotto di formaggio Brillo: “Rischio microbiologico, non mangiatelo”

Nuovo richiamo del Ministero della Salute per rischio microbiologico. Il provvedimento del ministero riguarda un lotto di formaggio Brillo di Treviso a marchio Accademia del Formaggio per la presenza di Listeria.

Il prodotto in questione è venduto in forme intere da 380 grammi circa sottovuoto con il numero di lotto 08162J22 e le date di scadenza 13/03/2023. 16/03/2023 , 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023 e 13/04/2023.

Il formaggio richiamato è stato prodotto dall’azienda La Casearia Cerpenedo Srl, nello stabilimento di via Santandrà 17, a Povegliano, in provincia di Treviso (marchio di identificazione IT 05 294 CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i marchi e i numeri di lotto indicati, e restituirli al punto vendita d’acquisto.

