Listeria, trovato batterio nei tramezzini al salmone. “Non mangiateli, riportateli in negozio”

Il ministero della Salute ha emanato un richiamo che riguarda un’prodotto alimentare italiano. Si tratta dei tramezzini al salmone e maionese, prodotti con il marchio “Gli Allegri Sapori”, in vendita nella catena di supermercati Penny. Il motivo della segnalazione: richiamo per rischio microbiologico.

A far scattare il ritiro, come spiega anche il sito del dicastero, è stata la presenza di Listeria monoctygenes, un batterio che può essere nocivo per la salute.

L’infezione si manifesta con sintomi a carico del sistema gastrointestinale, ma può causare ad anziani e immunodepressi meningite o portare ad aborti e parti prematuri in caso di donne in gravidanza. I lotti interessati dal ritiro sono stati venduti in confezioni da 140 gr, con numero identificativo 22952-1 e 22952-2 con termine di scadenza 10/10/22.

Tutti i clienti che abbiano acquistato pezzi dei lotti interessati sono invitati a riconsegnarli entro il 10 ottobre al supermercato, per il rimborso. I tramezzini richiamati sono stati prodotti dal Laboratorio Gastronomico Due A.A. Srl nello stabilimento di via Galvani 5/7 a Sedriano, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione: IT 9-2907L CE). Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i tramezzini con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato.