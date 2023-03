L’Istituto Alberghiero di Soverato per l’inclusione

Dall’educazione alle emozioni in musica al mondo del doppiaggio.

Si conclude con un ospite speciale e di grande levatura, l’attore e doppiatore Mario Bombardieri, il percorso laboratoriale incentrato sulle emozioni e sul linguaggio musicale tenuto dalla dott.ssa Laura Montuoro, tirocinante del Corso di specializzazione Tfa Sostegno presso l’UMG di Catanzaro, con il supporto e il contributo prezioso della prof.ssa Rossella Mendicino, tutor e docente di Sostegno della classe 2G dell’Istituto Alberghiero IPSSEOA di Soverato.

Da sempre in prima linea in fatto di apertura culturale verso progetti che coinvolgono in modo costruttivo e trasversale la formazione dei ragazzi, il dirigente scolastico Renato Daniele ha accolto fin da subito e di buon grado la proposta di concretizzare l’attività laboratoriale e multimediale su cui si fonda parte del progetto di tesi in essere della dott.ssa Montuoro, che svolge il tirocinio presso l’Istituto, e l’incontro conclusivo con il professionista Bombardieri, che ha offerto un ricco momento di riflessione sul valore della voce e dell’espressione paraverbale.

Il linguaggio della Musica classica è diventato, per più di un incontro, canale preferenziale e alternativo per riconoscere, definire e dare espressione alle emozioni, quale momento di crescita individuale e collettiva.

“È stata una esperienza bellissima, un modo per conoscerci meglio”, “Un gioco che ci ha insegnato a capire come la pensa l’altro”, “Un mondo”: queste, solo alcune delle impressioni a caldo degli alunni coinvolti nel laboratorio, tra cui P., ragazzo con sindrome da spettro autistico che ha partecipato attivamente all’esperienza positiva vissuta, supportato da una didattica differenziata basata sull’uso dei colori e dell’espressione corporea.

Si esprime gratitudine anche nei confronti della vicepreside Annamaria Froio, della prof.ssa Tina Mungo, docente di Accoglienza turistica, e della prof.ssa Marinella Vatalaro, docente di Italiano, che hanno dato piena adesione al progetto, lavorando in compresenza, mettendo a disposizione tempo e risorse e rendendo possibile l’attività durante l’orario scolastico. Un grazie, inoltre, va alla scuola tutta per la grande disponibilità e la collaborazione.