L’Istituto Guarasci-Calabretta di Soverato partecipa al concorso “Premiamo le Eccellenze”

Per il quinto anno consecutivo, l’Istituto Guarasci-Calabretta partecipa al concorso “Premiamo le Eccellenze” superando la selezione nazionale con ben due studenti.

Quest’anno, Nocita Leticia della IVB indirizzo Turismo e Migliarese Mark della IVA indirizzo Turismo Esabac Techno si sono particolarmente distinti piazzandosi Leticia al 10° posto e Mark al 66° sulle 100 eccellenze selezionate.

La SSML di Pisa, nell’ambito della propria attività di informazione e formazione, valorizza le eccellenze, e ogni anno seleziona e premia i 100 migliori studenti delle classi IV offrendo loro la possibilità di frequentare una Summer School di lingua inglese tenuta direttamente dai docenti universitari del Corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica.

Dal 13 al 17 giugno, gli studenti hanno vissuto un’esperienza full immersion di mediazione linguistica strutturata tra lezioni interattive, project work e orientamento universitario per un totale di 24 ore accademiche.

Oltre alla tradizionale mediazione linguistica scritta/orale e audiovisiva, la Summer School XIII edizione ha avuto uno speciale taglio legato ai linguaggi settoriali del Business English, English for Fashion & Design e English for Marketing & Communication.

“Frequentare la Summer School della SSML di Pisa” – afferma Leticia – “è stata un’esperienza bellissima che mi ha permesso di imparare tanto”.

Mark aggiunge “Ho imparato molto sul lavoro del mediatore linguistico e della vitale importanza della lingua inglese in qualsiasi ambito lavorativo”.

“Eravamo divisi in quattro gruppi (A-B-C-D)” – continua Leticia – “e io facevo parte del gruppo C. Lavorare in gruppo mi ha dato la possibilità di conoscere altri ragazzi e stringere nuove amicizie”.

Leticia e Mark sono fermamente convinti che il project work sia stato la parte più divertente e stimolante. “La docente ci ha spiegato i vari metodi di doppiaggio, e ad ogni gruppo è stata assegnata una clip della nota serie tv “Friends” da tradurre e doppiare” – afferma Leticia. Mark aggiunge che “Il mestiere del social media manager sembra veramente interessante, lo prenderò in considerazione per un possibile lavoro futuro”.

Mark è molto grato per l’opportunità avuta e Leticia è certa che la scuola che frequenta, l’indirizzo turismo dell’IIS GUARASCI-CALABRETTA, le sta offrendo tante opportunità grazie ai progetti e alle certificazioni linguistiche che propone, e conclude “Voglio ringraziare la mia scuola nella persona del Dirigente Gallelli Vincenzo, in particolare la prof.ssa Castanò per avermi presentato il concorso, aver creduto nelle mie capacità e avermi dato l’opportunità di conoscere il mondo della mediazione linguistica”.