L’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato guarda al futuro: nasce la Sezione Cambridge English

Un nuovo e importante passo verso l’innovazione didattica e l’apertura internazionale.

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, l’Istituto Maria Ausiliatrice attiverà la Sezione Cambridge English nelle prime sezioni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, offrendo agli studenti un percorso di inglese potenziato che accompagnerà l’intero ciclo scolastico.

Si tratta di un progetto formativo di grande valore, pensato per rafforzare in modo concreto le competenze linguistiche degli studenti e prepararli ad affrontare con sicurezza le sfide di un mondo sempre più internazionale.

Il percorso Cambridge combina infatti la preparazione agli esami di certificazione Cambridge English, riconosciuti a livello mondiale, con materiali didattici innovativi e metodologie all’avanguardia, rendendo l’apprendimento della lingua inglese più dinamico, efficace e coinvolgente.

Attraverso questo programma gli alunni avranno la possibilità di sviluppare progressivamente le proprie competenze linguistiche — dalla comprensione alla comunicazione orale e scritta — acquisendo una preparazione solida e certificabile già durante il percorso scolastico.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore segno dell’attenzione che l’Istituto Maria Ausiliatrice dedica alla qualità dell’offerta formativa, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un cammino educativo completo, capace di coniugare valori, formazione culturale e competenze fondamentali per il futuro.

Con questa nuova proposta didattica, la scuola conferma ancora una volta la propria vocazione: formare giovani preparati, aperti al mondo e pronti a diventare cittadini consapevoli della società di domani.