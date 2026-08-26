L’Istituto Pratesi di Soverato al convegno di Napoli per la riscrittura del “Trattatello” di Don Bosco


L’Istituto Universitario Pratesi di Soverato collaborerà alla riscrittura attualizzata del “Trattatello” di don Bosco sul Sistema preventivo nel 150esimo anniversario della sua redazione. L’occasione è offerta dal convegno di Pastorale giovanile dell’Ispettoria salesiana meridionale, in programma all’istituto Menichini di Napoli dal 28 al 30 agosto.

L’appuntamento, che segna l’avvio del nuovo anno educativo e pastorale, ha come tema ispiratore “Segni del tuo amore. Operosi nella carità”, che accompagnerà salesiani e laici in un percorso di riflessione dedicato alla carità pastorale. Interverranno Pasquale Calemme, direttore della “Scuola del Fare” di Napoli e presidente della Fondazione di Comunità “San Gennaro”; Paola Bignardi, pedagogista e coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori; il Consigliere Generale per le Missioni dei salesiani don Jorge Mario Crisafulli. Per l’Istituto Pratesi saranno presenti il direttore Roberto Alessandrini e i docenti Mariangela Ambrogio e Antonio Bomenuto.

Tre gli obiettivi che guideranno i lavori del convegno: approfondire il tema pastorale dell’anno, avviare un processo di riscrittura attualizzata del sistema preventivo a livello ispettoriale e consegnare alle comunità educativo-pastorali la programmazione ispettoriale per il nuovo anno 2026-2027.

Il convegno si concluderà domenica 30 agosto con l’intervento dell’Ispettore don Giampaolo Roma e la presentazione del “Trattatello” riscritto.