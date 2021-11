L’Istituto Tecnico Economico Calabretta di Soverato tra le migliori scuole calabresi

Il report della Fondazione Agnelli e le nuove frontiere educative.

Le migliori scuole superiori italiane nell’annuale report della Fondazione Agnelli. Si tratta di un’analisi condotta attraverso la valutazione delle performance di 1.267.000 diplomati in 7.500 scuole nei tre successivi anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

Gli analisti, coordinati da Martino Bernardi, hanno misurato la capacità di licei e istituti tecnici di formare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari e i percorsi di ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro preparati dagli istituti tecnici e istituti professionali.

L’Istituto Tecnico Economico Calabretta di Soverato risulta il secondo classificato per la regione Calabria nella sua categoria. Una tradizione di eccellenza che si rinnova e si apre al futuro, anticipando in alcuni casi quelle che sono le frontiere più interessanti ed utili per il futuro dei nostri giovani, in un mondo in continua trasformazione.

Come per la ricca offerta formativa e i numerosi indirizzi che offre agli alunni del comprensorio. A breve gli alunni delle terze classi della scuola media dovranno scegliere la scuola che segnerà il percorso scolastico per 5 anni . E’ il momento di conoscere le offerte formative delle varie scuole per una scelta consapevole. Per questo motivo invitiamo genitori e alunni ai nostri Open Day che si terranno nel mese di novembre , di dicembre e gennaio ogni venerdì della settimana previa prenotazione dei laboratori organizzati per far conoscere le materie studiate nel nostro istituto. (sul sito sezione orientamento locandina con gli appuntamenti) .

l’Istituto Calabretta da più di 50 anni sul territorio sviluppa competenze giuridiche economiche , in tutti gli indirizzi come nel corso di “ Amministrazione Finanze e Marketing”, nonché ,competenze informatiche con il corso “Sistemi Informativi Aziendali “e competenze linguistiche con il corso “Turismo” e “Relazioni Internazionali per il Marketing” ; le lingue straniere studiate oltre all’inglese sono il francese, lo spagnolo, il tedesco e il cinese nel corso RIM. Le competenze giuridiche economiche, quelle linguistiche ed informatiche sono le competenze più richieste in Italia come in tutto il mondo, pertanto il diploma dell’istituto tecnico economico oltre a fornire un diploma completo da quelle abilità necessarie per affrontare con successo qualsiasi facoltà universitaria.

L’ ITE Calabretta ha come obiettivo oltre la formazione dei giovani che si affacciano al futuro anche il loro benessere, il nostro traguardo e far si che l’alunno raggiunga la crescita emotiva necessaria per una maturità culturale che lo porti al successo sia nel lavoro che all’università.

Tra le attività extracurriculari e le varie sperimentazioni come il corso turismo ESABAC che prevede il doppio diploma e una competenza linguistica eccellente, la nostra scuola negli ultimi anni ha attuato anche dei percorsi di filosofia, più volte annunciati dal ministro Bianchi, in collaborazione con INDIRE e con Amica Sofia, nell’ambito della rete di scuole Biga alata. Una sperimentazione che ha coinvolto già diverse classi, e che ha dato vita anche ad alcune pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali.

Un nuovo tassello che si aggiunge alla proposta formativa dell’ITE Calabretta, che in questo contesto è stata recentemente inserita nel nuovo progetto di innovazione nazionale di Indire dal titolo esemplificativo: “Learning to become”. Pertanto invitiamo alunni e genitori a venire a conoscere la nostra scuola e vi auguriamo di poter anche voi entrare a far parte del “Calabretta” uno dei migliori istituti tecnici economici della Calabria, con la speranza che voi studenti sia nel lavoro che all’università possiate raggiungere il massimo del successo. “Scegliete in maniera consapevole”.