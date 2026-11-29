Il miglior produttore di liquori al mondo è italiano e si chiama Gruppo Caffo 1915. A stabilirlo è l’International Wine & Spirit Competition (IWSC), che ha assegnato al Gruppo italiano il Liqueur Producer Trophy 2026, il riconoscimento riservato al produttore di liquori dell’anno. Un titolo considerato l’Oscar del settore.

Sotto le luci dell’Outernet Live di Londra Gruppo Caffo 1915 ha avuto la meglio su una short list che riuniva alcune tra le più prestigiose aziende del panorama mondiale. A salire sul palco per ritirare il premio sono stati Sebastiano Caffo, Amministratore Delegato del Gruppo, e Gabriele Langella, Export Manager. Al loro fianco c’erano due partner che distribuiscono i prodotti del Gruppo nel Regno Unito: l’importatore di Cinzano e quello della gamma dei liquori Caffo.

Il Liqueur Producer Trophy premia l’intera produzione e viene assegnato all’azienda che esprime la qualità più alta e costante su tutti i prodotti presentati in concorso. Con questo riconoscimento Caffo si afferma a livello mondiale come impresa italiana capace di custodire il sapere artigianale delle origini e di farlo crescere con la ricerca, l’esperienza e un’attenzione costante alla qualità. È la stessa filosofia con cui il Gruppo valorizza i grandi marchi storici italiani, come Cinzano, entrato a far parte della famiglia con la recente acquisizione.

Il trofeo arriva al termine di un’edizione particolarmente ricca per il Gruppo. Nel concorso IWSC 2026 le specialità Caffo hanno conquistato complessivamente 17 medaglie: 1 Gold Outstanding, il riconoscimento più alto assegnato dal concorso, 7 Gold, 8 Silver e 1 Bronze. Tra le numerose referenze premiate figurano Vecchio Amaro del Capo, Lemonier, Bergamino, oltre ad alcune etichette dei vermouth di Casa Cinzano e delle grappe del Gruppo. Un riconoscimento di portata internazionale, che tiene alta la bandiera tricolore e porta nel mondo l’eccellenza del Made in Italy.

“Essere riconosciuti come miglior produttore di liquori dell’anno a livello mondiale è per noi motivo di grande orgoglio. Questo premio conferma che, in oltre un secolo di storia, siamo riusciti non soltanto a preservare la qualità che ci ha sempre contraddistinto, ma anche a migliorarla costantemente – ha dichiarato soddisfatto Sebastiano Caffo –. Siamo partiti da una piccola distilleria artigianale e oggi siamo un Gruppo moderno, presente in 108 Paesi, che ha saputo conservare il patrimonio di conoscenze e la cura delle lavorazioni tramandati di generazione in generazione.

La qualità è sempre stata la nostra priorità: siamo cresciuti senza perdere la nostra identità e senza mai scendere a compromessi”.

Ha poi aggiunto Caffo: “Abbiamo sempre tenuto fede al nostro motto, «Semper ad Maiora», e questo riconoscimento rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso di miglioramento continuo. È la dimostrazione che un’impresa italiana, familiare e indipendente, può affermarsi ai massimi livelli internazionali facendo dell’eccellenza qualitativa il proprio tratto distintivo”.

Con oltre cinquant’anni di storia, l’IWSC è uno dei più autorevoli punti di riferimento internazionali per vini e spirits. Ogni anno migliaia di prodotti provenienti da 116 Paesi vengono valutati alla cieca da commissioni di esperti internazionali, in bicchieri numerati, senza bottiglie né marchi in vista, perché conta solo ciò che viene degustato. Quest’anno la nomination del Liqueur Producer Trophy ha selezionato otto produttori di cinque Paesi, e imporsi ha significato primeggiare tra realtà già riconosciute per l’eccellenza delle proprie proposte.

Dietro il trofeo c’è un patrimonio di tradizioni, conoscenze e antiche ricette che, nel loro insieme, racchiudono oltre mille anni di storia. Un’eredità tramandata da quattro generazioni di mastri distillatori e custodita da un’azienda che da oltre un secolo celebra un sapere antico che continua a evolversi senza perdere autenticità.