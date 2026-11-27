Davide, di 35 anni, la scorsa notte ha ucciso il padre, Francesco Principe, di 70 anni, vedovo, ex carabiniere nato in provincia di Crotone e in servizio al Nucleo Informativo a Trieste. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Nella notte, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nella zona in zona Valmaura, dopo una segnalazione telefonica giunta dal Sores, Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, che riferiva di avere in linea un uomo che stava confessando un omicidio.

Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento di via Flavia, hanno trovato il corpo senza vita di Francesco Principe riverso sul pavimento e con il volto ricoperto di sangue.

Sin dalle prime fasi, sono stati raccolti elementi a conferma della responsabilità del figlio della vittima che avrebbe ucciso il padre con un coltello seghettato, trovato in un cassetto della cucina.

L’uomo, anche durante l’interrogatorio svolto dal sostituto procuratore, coadiuvato da personale della Squadra Mobile, avrebbe ammesso la responsabilità dell’omicidio e, tratto in arresto, è stato trasferito in carcere.