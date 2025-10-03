Lite in pieno centro, barista arrestato a Catanzaro

È stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, in esecuzione di una pena, un uomo di nazionalità marocchina, noto in città per lavorare come barista in un locale del centro storico, nella zona più a sud di Corso Mazzini.

L’arresto arriva a seguito di una serie di episodi violenti che lo hanno visto protagonista nell’ultimo mese. L’episodio più recente e grave si è verificato proprio nel bar di Piazza Roma, dove è scoppiata una lite che è rapidamente degenerata.

La tensione non si è placata neanche in ospedale: l’uomo, infatti, si è reso autore di ulteriori atti vandalici all’interno della struttura sanitaria, accompagnato da alcuni suoi connazionali.

A rendere particolarmente delicata la posizione dell’uomo è il fatto che al momento dei fatti fosse sottoposto a un regime di libertà vigilata, con un permesso concesso esclusivamente per recarsi al lavoro. La sua condotta ha violato le prescrizioni imposte, portando all’esecuzione della pena da parte delle forze dell’ordine.