Lite tra due cittadini rom finisce a colpi di pistola, un ferito in gravi condizioni

Momenti di alta tensione e violenza si sono vissuti nel pomeriggio di ieri in via Cilea, a Lamezia Terme, dove una lite è degenerata in una sparatoria che ha lasciato a terra due uomini, entrambi appartenenti alla comunità Rom locale.

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso, uno dei quali si trova in condizioni particolarmente critiche.

​Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio di sangue sarebbe stato innescato da una violenta discussione.

Subito dopo, sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco che hanno raggiunto i due uomini. Uno dei feriti, in particolare, verserebbe in gravi condizioni a causa di una profonda ferita all’addome.

​Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Comando locale, che hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che i proiettili siano stati esplosi da una terza persona, al momento in fuga e attivamente ricercata. Le Forze dell’Ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena del crimine per identificare l’autore del gesto.

​Contestualmente, anche gli agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto il Pronto Soccorso per fornire supporto ai Carabinieri e garantire la sicurezza, mentre si procede con tutti i rilievi investigativi.

La tensione resta alta nell’area interessata, mentre le indagini continuano a ritmo serrato per fare piena luce su questo grave episodio di violenza.