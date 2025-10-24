Lite tra due cittadini rom finisce a colpi di pistola, un ferito in gravi condizioni

Momenti di alta tensione e violenza si sono vissuti nel pomeriggio di ieri in via Cilea, a Lamezia Terme, dove una lite è degenerata in una sparatoria che ha lasciato a terra due uomini, entrambi appartenenti alla comunità Rom locale.
Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso, uno dei quali si trova in condizioni particolarmente critiche.
Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio di sangue sarebbe stato innescato da una violenta discussione.
Subito dopo, sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco che hanno raggiunto i due uomini. Uno dei feriti, in particolare, verserebbe in gravi condizioni a causa di una profonda ferita all’addome.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Comando locale, che hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.
L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che i proiettili siano stati esplosi da una terza persona, al momento in fuga e attivamente ricercata. Le Forze dell’Ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena del crimine per identificare l’autore del gesto.
Contestualmente, anche gli agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto il Pronto Soccorso per fornire supporto ai Carabinieri e garantire la sicurezza, mentre si procede con tutti i rilievi investigativi.
La tensione resta alta nell’area interessata, mentre le indagini continuano a ritmo serrato per fare piena luce su questo grave episodio di violenza.