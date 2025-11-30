Lite tra extracomunitari con accoltellamento, 28enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri delle Sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno sottoposto a fermo un 28enne algerino, ritenuto coinvolto in una violenta aggressione consumata in danno di un altro nordafricano.

L’accusa è di tentato omicidio. I fatti risalgono al pomeriggio del 27 novembre scorso e sono avvenuti avvenuta lungo via Salerno della frazione marina di Schiavonea, a Corigliano Rossano quando alla centrale operativa dell’Arma sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini circa una lite tra extracomunitari, almeno uno dei quali presentava delle gravi ferite con notevole perdita di sangue.

Scontri si erano verificati anche nei giorni precedenti, sempre in quello stesso centro abitato. Sul posto i militari hanno riscontrato la presenza della vittima e si sono attivati per prestargli i primi soccorsi, con il supporto del personale sanitario del 118, per poi passare a rilevare ogni elemento di prova che potesse consentire di ricostruire quanto accaduto.

Durante le cure i medici hanno appurato che le ferite erano state causate da un’arma da taglio e le coltellate erano state inferte in direzione di punti vitali, quindi sferrate con l’intenzione di nuocere alla vita della vittima.

Le conseguenti operazioni hanno permesso di raccogliere tutti gli elementi di prova e di ricostruire un quadro indiziario sulle responsabilità dell’aggressore.

Da qui il fermo. Il movente allo stato pare essere riconducibile alla contrapposizione tra stranieri di diversa nazionalità. Il fermato è stato ristretto in carcere, dove rimarrà a disposizione dei magistrati della Procura della Repubblica di Castrovillari.