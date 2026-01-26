Lite tra giovani finisce a coltellate, indagini dei carabinieri in corso

Due giovani di nazionalità marocchina sono stati accoltellati, non in maniera grave, in seguito ad una lite tra stranieri, alle prime luci dell’alba nella frazione di Schiavonea a Corigliano Rossano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli nel pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Uno dei due giovani ha riportato una ferita a una gamba mentre l’altro è stato accoltellato a un fianco. La prognosi per entrambi è di 15 giorni.

Le indagini sull’ennesimo episodio di violenza nel Comune sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.