Litiga con il genero e lo uccide, ferito in modo grave il nipote

Un uomo, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è stato ucciso a Verzino, in provincia di Crotone, al culmine di una lite familiare che sarebbe scoppiata per futili motivi.

L’omicidio sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un bar dove i due si trovavano. L’uomo ha fatto fuoco anche contro il figlio della vittima che era presente, sarebbe rimasto ferito in modo grave ed è stato trasferito in elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro.

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno fermato il presunto assassino: si tratterebbe del suocero della vittima. I due abitavano nello stesso edificio, su piani diversi.