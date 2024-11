Litigio sfocia in un accoltellamento, 58enne in gravi condizioni

Un alterco tra due persone per futili motivo rischia di finire in tragedia con una persona accoltellata e ricoverata in gravi condizioni in ospedale, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

È accaduto ieri mattina, intorno all’ora di pranzo, a San Costantino Calabro nel vibonese dove un 58enne (C.L. le sue iniziali), operaio di una ditta del luogo e conosciuto da tutti in paese è stato accoltellato da un 50enne, anch’egli del posto individuato e fermato dalle forze dell’ordine.

Una banale discussione per futili motivi sarebbe sfociata nella lite e poi nell’accoltellamento del 58enne ricoverato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia dopo aver ricevuto alcuni fendenti.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato. Sono stati gli agenti a soccorrere il ferito, accompagnandolo subito in ospedale ed evitando conseguenze peggiori.

A dare l’allarme sarebbero state alcune persone che hanno assistito alla scena.

Le indagini sono coordinate dalla Procura ordinaria e svolte sul campo dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vibo guidati dal dirigente Massimiliano Migliaccio che, da quanto è stato possibile apprendere, avrebbero già individuato il presunto autore del ferimento.

Si tratterebbe di un 50enne, anch’egli abitante di San Costantino Calabro sul quale sono in corso accertamenti. Il reato ipotizzato dovrebbe essere quello di tentato omicidio.