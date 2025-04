Litorale di Soverato: venerdì 11 aprile convegno Fidapa per un patto intergenerazionale

Incontro per un “un patto intergenerazionale per il futuro e la tutela del litorale di Soverato”. Nelle parole del titolo è il cuore dell’evento che si terrà venerdì 11 aprile, nella sede del parco regionale marino Baia di Soverato in piazza Nettuno, promosso dalla sezione Fidapa di Soverato nella settimana verde di AMI (Ambiente mare Italia). Obiettivo della proposta targata Fidapa è proprio questo: siamo tutti componenti di una comunità che dovrà partecipare sempre più attivamente al futuro del territorio.

La giornata prevede due momenti: in mattinata la premiazione dei ragazzi delle scuole Don Bosco e Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato per i lavori sul “Pescato d’arte”, a partire dalle ore 10, con i saluti dei rispettivi dirigenti, Domenico Servello e suor Roberta Pica; a seguire il convegno nel pomeriggio, dalle ore 15.30, con il focus di relatori esperti sulla tutela della spiaggia e del litorale di Soverato.

In entrambi i momenti ad aprire le danze saranno i saluti di Roberta Ussia, presidente della Fidapa, sezione di Soverato, mentre introdurrà i lavori la past president Marisa Gigliotti, referente del tema Ami e Fidapa internazionale. “Sulla sostenibilità i ragazzi si sono rivelati attenti protagonisti, reinterpretato i rifiuti trovati sulla spiaggia e trasformandoli in disegni e sculture.

Un approccio creativo”, spiega Gigliotti, “nato nelle settimane scorse durante gli incontri Fidapa per sensibilizzare i giovani sul rispetto della natura, proponendo riflessioni sulle microplastiche e sui comportamenti da tenere per salvare il pianeta. Non a caso il motto 2025 di Ami è La terra nelle nostre mani”. I lavori dei ragazzi rimarranno esposti nell’atrio della sala convegni.

Nel pomeriggio Daniele Vacca, sindaco di Soverato, Raffaele Greco, commissario ente parchi marini regionali, Paolo Palladino, referente Ami, daranno inizio ai lavori, che entreranno nel vivo con le relazioni degli esperti. Si comincia con il capitano Marco Colì, comandante della Compagnia carabinieri di Soverato, e il tenente di Vascello Paolo Amato, comandante della Guardia Costiera di Soverato, “testimoni della legalità” in un clima di collaborazione e sintonia con l’obiettivo del patto intergenerazionale per il futuro del litorale di Soverato.

La parola passerà poi a Rossella Stocco, oceanografa e funzionaria Arpacal, e Claudia De Fazio, giornalista ambientalista e istruttrice subacquea, che illustreranno la bellezza della fauna ittica e della biodiversità dei fondali, evidenziando anche i rischi di inquinamento e le proposte progettuali. Infine gli autorevoli contributi di Anna Melania Sia, docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, esperta in diritto della navigazione e di legislazione europea, e Giusy Altamura, assessora al demanio e all’urbanistica di Soverato, che si soffermerà sul ruolo dell’ ente locale nella programmazione.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Teresa Pittelli e saranno conclusi dalla presidente Fidapa del distretto S.O. Franca Dora Mannarino.