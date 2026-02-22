L’ITS Academy Cadmo di Soverato al convegno nazionale su Cybersecurity e AI presso Confindustria

L’ITS Academy Cadmo di Soverato ha partecipato al convegno nazionale “Cyber e AI: ITS Academy, imprese e Polizia Postale per la modernizzazione della PA”, svoltosi a Roma presso l’Auditorium della Tecnica nella prestigiosa sede di Confindustria, alla presenza di oltre 700 studenti provenienti da tutta Italia.

A rappresentare l’Istituto erano presenti il Presidente Pasqualino Serra, il componente del CdA e Vice Sindaco Emanuele Amoruso, insieme a una delegazione di studenti e docenti dell’ITS Cadmo di Soverato.

L’evento ha segnato un momento di grande rilievo nel panorama della formazione tecnica superiore, ponendo al centro la promozione della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale tra i giovani.

Cuore dell’iniziativa è stata l’intesa siglata tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e la rete nazionale ITS Italy – filiera ICT – finalizzata a rafforzare la sinergia tra sistema della pubblica sicurezza, alta formazione tecnica e imprese, in coerenza con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026.

All’incontro ha preso parte anche Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, sottolineando l’importanza di costruire un ecosistema nazionale della sicurezza digitale sempre più integrato, competente e resiliente.

L’accordo prevede il coinvolgimento diretto dei vertici nazionali e dei responsabili dei Centri Regionali e delle Sezioni Distrettuali per la Sicurezza Cibernetica nei percorsi ITS, con attività formative operative svolte in aula accanto alle imprese, rafforzando il collegamento tra istituzioni, sistema formativo e mondo produttivo.

«La partecipazione dell’ITS Academy Cadmo a questo importante appuntamento nazionale – ha dichiarato il Presidente Pasqualino Serra – conferma il nostro impegno nel promuovere percorsi di eccellenza nel settore ICT e della cybersecurity, ambiti strategici per il futuro del Paese e per l’occupabilità dei nostri giovani».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Vice Sindaco e componente del CdA Emanuele Amoruso: «La sinergia tra pubblico e privato rappresenta la chiave per colmare il divario tra domanda e offerta di competenze digitali. Investire nella formazione tecnica superiore significa offrire ai nostri studenti opportunità concrete di inserimento professionale in settori ad alta specializzazione».

Durante la giornata, gli studenti dell’ITS Cadmo hanno preso parte a workshop tematici e momenti di confronto diretto con rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, approfondendo percorsi di specializzazione e opportunità di inserimento nel comparto ICT e della sicurezza cibernetica, inclusa la nuova figura professionale dell’ispettore cyber della Polizia di Stato.

La presenza dell’ITS Academy Cadmo di Soverato all’evento nazionale testimonia la volontà dell’Istituto di essere protagonista nei processi di innovazione e di contribuire attivamente alla formazione delle competenze strategiche richieste dalla trasformazione digitale in atto