L’NBS Edil MC Costruzioni domenica 4 al Palacoppa contro gli Stingers RC

Domenica 4 dicembre alle ore 18,00 l’NBS sfida gli STINGERS di Reggio Calabria.

NBS in emergenza per le assenze di Paoletti, Callipari, Perri, Longino. Rientra dopo quasi un mese Gabriele Tuccio che ovviamente non sarà al meglio, anche Marco Maida ha qualche problema alla mano.

Partita difficile aldilà delle assenze contro una squadra con tanta qualità ed esperienza che annovera tra le proprie fila giocatori di grande livello come Catanoso, Costantino e Vazzana.

Di sicuro i ragazzi di coach Pirillo daranno il massimo supportati dal solito numeroso e caloroso pubblico. Appuntamento al Palascoppa alle ore 18,00.