Lo psicologo e docente universitario catanzarese Giuseppe Fabiano premiato a Milano

Ancora un riconoscimento per l’attività professionale e per i libri di Giuseppe Fabiano, psicologo e docente universitario catanzarese . Infatti, dopo il Premio Casentino 2022 per il libro “Nel segno di Andrea Camilleri”, il Premio Città di Leivi 2023 per l’attività professionale, didattica e di scrittore, il Premio “La Ginestra Firenze 2024” per il libro Del silenzio non si può tacere” scritto con Stefano Sinelli, lo scorso 25 ottobre a Milano è stato conferito il Premio Eccellenza Internazionale “Città del Galateo” per i due libri precedentemente menzionati.

“E’ per me sempre una grande soddisfazione ed emozione poter rappresentare in queste occasioni la mia città e la Calabria” ha dichiarato Fabiano, che è stato il primo psicologo laureato di Catanzaro e il primo psicologo a lavorare nel reparto Medicina 2 presso l’Ospedale “Pugliese” e che da anni ormai risiede nel Lazio dove, per 20 anni ,ha ricoperto il ruolo di Direttore di un Centro di Salute Mentale e dove svolge la sua attività di docente universitario.

“ In quest’anno con Stefano Sinelli coautore del libro “Del silenzio non si può tacere “ siamo stati ospiti di oltre 40 eventi in tutte le regioni italiane tra librerie, biblioteche, scuole, manifestazioni varie ma solo due, molto coinvolgenti ed emozionanti, sono stati in Calabria con gli studenti del “Galluppi” di Catanzaro e dell’Istituto comprensivo “Ferrari” di Chiaravalle nell’ambito delle iniziative legate alla XXI edizione del Gutenberg”.