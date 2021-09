Lo spettacolare veliero Amerigo Vespucci a largo di Soverato

L’Amerigo Vespucci è il veliero più importante della nostra marina militare nonchè l’unità più anziana in servizio. Oggi attraversa le coste calabresi e poco fa è stata avvistata a largo di Soverato in tutta la sua grandezza.

Il motto della nave, ufficializzato nel 1978, è «Non chi comincia ma quel che persevera» ed esprime la sua vocazione alla formazione e addestramento dei futuri ufficiali della Marina Militare. I precedenti motti sono stati: «Per la Patria e per il Re»; sostituito nel 1946 con «Saldi nella furia dei venti e degli eventi».

L’addestramento si svolge attraverso le campagne addestrative. Queste crociere d’istruzione, effettuate già 71 volte, avvengono con itinerari diversi; in particolare questa nave scuola si è recata in Nord Europa 37 volte, 20 in Mediterraneo, 4 in Atlantico orientale, 7 in Nord America, 1 in Sud America e 1 circumnavigando il globo.