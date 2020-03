Lo sport a casa catturato con lo smartphone: via al contest video #iogiocoacasa

Via al contest video #iogiocoacasa per promuovere l’attività fisica in tempo di Coronavirus

La Joy Volley lancia il concorso “#iogiocoacasa” rivolto a tutte le fasce d’età. Un video per raccontare la bellezza dell’attività fisica fatta in casa e sensibilizzare a non uscire da casa.

Ribaltare l’opinione comune secondo cui lo smartphone e lo stare a casa rende le persone sedentarie, e promuovere proprio attraverso i cellulari una vita più attiva: è il senso dell’iniziativa lanciata da Antonio Stella e dallo staff della Joy Volley. Il concorso si chiama “#iogiocoacasa”, ed è riservato a tutte le persone che in questo periodo sono obbligate a restare in casa e al loro modo di intendere il movimento.

Le regole sono semplicissime: ogni partecipante può inviare dei video girati dal telefono o da un qualsiasi altro dispositivo, in bianco e nero o a colori. Campo libero alla creatività: si dovrà cercare di rappresentare con un video la propria idea di fare sport a casa, dei suoi valori e dei suoi benefici, la bellezza del gesto atletico, la sofferenza, il sacrificio. Con l’obiettivo di sensibilizzare tutti alla cultura del movimento come buona pratica per uno stile di vita sano, soprattutto in un momento così delicato durante il quale troppo spesso l’attività fisica viene invece abbandonata.

La partecipazione è gratuita e in palio ci sono dei premi messi in palio dalla Joy Volley.

I Video inviati su whatsapp al 348.6260734 parteciperanno al concorso WhatsApp e saranno poi valutati da una giuria composta dalla staff Joy Volley che sceglierà i tre video da premiare. Ci saranno tre premiazioni, una il 15 marzo per i video inviati entro il 14 marzo, una il 22 marzo per quelli inviati dal 15 marzo e una il 29 per quelli inviati dal 22 marzo.

Sul web: i video che verranno pubblicati sulla pagina facebook della Joy Volley con gli hashtag #iogiocoacasa #iorestoacasa #joyvolley concorreranno tutti insieme e i primi tre video che, entro il 15, il 22 e il 29 marzo ore 12, avranno ricevuto più like riceveranno dei gadget. Per maggiori info 348.6260734 o la pagina Facebook Joy Volley dove è anche pubblicato il regolamento completo.