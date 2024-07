L’oclocrazia degli USA

Qualcuno ha scritto che gli USA sono una specie di Impero Romano passato direttamente dalla barbarie alla decadenza. Aristotele chioserebbe che la democrazia degenera in anarchia, e, peggio, in oclocrazia, il potere dell’okhlos, che vuol dire sia massa di persone sia confusione di tutto. E potrei fermarmi qui, se non fossero due cose: che tutto ciò che avviene in America prima o poi rimbalza in Europa; e perché la confusione degli USA coincide con la massima potenza militare e con il fatto evidente che la NATO è un prolungamento degli USA.

Dubito che negli USA si compiano serie indagini sociologiche; e ne dubito giacché l’immagine che gli USA diffondono di se stessi è quasi tutta di rose e fiori, e comunque di un rispettabile ceto medio. E invece è palese che non è così, e che accanto alle simpatiche villette con giardino c’è un vasto, vastissimo okhlos di emarginati e disadattati e disoccupati o precari e comunque infelici e rosi dall’invidia sociale per i giardini delle villette del ceto medio.

L’okhlos non è solo commistione di persone, lo è soprattutto di cose e di pensieri e di veri o presunti diritti, tra cui quello che anche noi, traducendo male, chiamiamo “diritto alla felicità”, che è come dire che tutti abbiamo diritto ad andare sulla Luna. In attesa di una gita sul satellite, l’oclocrazia si manifesta in tutti i modi che la fantasia detta, tra cui, in USA, comprarsi un fucile da guerra e portarselo a spasso. Da notare che, molto spesso, i modi usati dalle polizie per mantenere l’ordine sono a loro volta delinquenziali.

A questa oclocrazia americana si è affidata e si affida l’Europa, attraverso uno strumento formale che è la NATO; e uno sostanziale, che sono le basi non NATO ma USA sparse qua e là, e in particolare, dal 1945, in Italia e Germania.

Un’Europa nata disunita, e che lo è ancora di più dopo le ultime elezioni, con una sinistra che le ha perse e comanda lo stesso, e un centrodestra che si frantuma invece di unirsi. Un’Europa che non ha una politica estere, oppure ognuno se la fa per conto suo. Un’Europa pochissimo armata, e che del poco che ha fa scarso e raro uso. Un’Europa in mano a burocrati, e che si chiamino Ursula o Pincopallino, è uguale.

Ulderico Nisticò