L’olio di CBD: cinque punti di forza al vostro servizio

Si sente sempre più spesso parlare del CBD e ancora più di frequente vediamo l’apparizione di prodotti che lo contengono sugli scaffali del supermercato o nelle farmacie, ma di cosa si tratta? Spiegarlo è semplice: si tratta di un cannabidiolo metabolita derivante dalla Cannabis Sativa. A differenza del fratello stupefacente THC, il nostro CBD non contiene sostanze psicotrope, quindi l’effetto stupefacente non è ad esso correlato. Le proprietà miorilassanti del cannabidiolo sono sulla bocca di tutti, ma dovete sapere che queste non sono le uniche caratterisctiche degne di attenzione: nelle prossime righe vedremo come quasi ogni comparto della nostra esistenza potrebbe trarre giovamento dall’utilizzo di marchi che prevedano un largo uso di CBD al loro interno, ovviamente selezionato con rigore e distillato con attenzione, come Cibdol.it, il celebre marchio che unisce il rigore svizzero ai benefici del distillato naturale di CBD.

CBD E PELLE SECCA: MASSIMA EFFICACIA

L’olio di CBD è un vero portento quando si tratta di restituire alla pelle la giusta quantità di acido Gamma linoleico, il componente della nostra epidermide che si comporta come una sorta di “cemento”, donandole compattezza e idratazione. La sua proprietà è quella di ristabilire l’equilibrio tra sostanze lipidiche e sostanze cerose, in modo che possa trarne un grande giovamento.

OLIO DA MASSAGGIO AL CBD

La capacità di questo cannabidiolo di rilassare la muscolatura è un grande vantaggio: introducendolo con dei movimenti tipici del massaggio (anche linfodrenante) nei nostri tessuti, ecco che dall’epidermide esso potrà distribuire i suoi benefici anche alla muscolatura, con effetti davvero sorprendenti in materia di defaticamento. Provare per credere.

SAPONE AL CBD: PULIZIA PROFONDA E UN PIZZICO DI MAGIA

Certo, un sapone al CBD farà sicuramente la sua parte nella battaglia contro i pori ostruiti e l’eliminazione di microbi e batteri, ma c’è di più: grazie alla frequenza con la quale si utilizzano i saponi sulla nostra pelle, ecco che questo cannabidiolo si rivelerà un aiutante quasi magico, dato che, proprio come accade con una crema, anche questo utilizzo farà in modo che possa penetrare nei tessuti con regolarità, idratandoli e sostenendoli.

UN BALSAMO PER LABBRA QUASI “STUPEFACENTI”

Se trasliamo questi innumerevoli vantaggi su un’aera più piccola ma decisamente bisognosa di grande attenzione a causa della sua estrema delicatezza, come quella delle labbra, ecco che non potremo tardare nel vedere il cambiamento anche su di esse: le vedrete rimpolpate già dalla prima applicazione, perché l’equilibrio tra sostanze lipidiche e sostanze cerose è decisamente necessario anche quando si tratta di labbra “al bacio”.

CONTORNO OCCHI A PROVA D’ETA’

Sul mercato potrete trovare diversi prodotti che si occuperanno di rassodare il vostro contorno occhi (grazie anche a ingredienti come il pantenolo e l’acido ialuronico) grazie all’aiuto cruciale del CBD: dire addio alle inestetiche “zampe di gallina” potrebbe rivelarsi più semplice di quanto pensavate, perché l’unione fa la forza e il CBD non può mancare nella vostra battaglia.

Come abbiamo avuto modo di vedere, questo componente sarà il nostro migliore alleato sia per quanto riguarda la salute, ma anche per la nostra bellezza: del resto, la nostra mente risiede in ogni cellula del nostro corpo.