L’ordine pubblico del 24 ottobre, ovvero i Promessi Sposi

Ora qualcuno penserà che io, stamani 25, sia stato colto da una botta improvvisa di deformazione professionale da vecchio prof, e si chiederà cosa c’entrano i Promessi Sposi del Manzoni con i provvedimenti di Meloni e Piantedosi. Abbiate pazienza, e ve lo spiego. Spiegare, del resto, era effettivamente il mio mestiere.

I provvedimenti di ordine pubblico di ieri 24 sono stati efficaci, permettendo le manifestazioni pacifiche, e impedendo… no, molto meglio, prevenendo qualsiasi subbuglio e saccheggio e robaccia del genere. Come? Fermando chiunque avesse oggetti (“armi improprie”) atti ad offendere, e chi, in modo provato, intendesse ripetere le ignobili azioni dell’altro sabato. E non aspettando che il reato venisse commesso (così predica l’illuminismo!) bensì bloccando il delinquente prima che lo commettesse. Così è filato tutto liscio al 95%. Così si fa.

Mi spiace per chi avrebbe voluto vedere i criminali all’opera per poi promuoverli a fenomeno sociale e filosofico e magari pure teologico ed etico, e arraffare i loro voti; e anche per certi miei sodali di estremissimadestradestra, i quali sognavano di ammirare una bella carica dei parà in diretta tv.

E invece Piantedosi e le forze di polizia hanno agito prima e benissimo. I parà, senza dover usare le mani, sono serviti a mettere paura. Si chiama, tecnicamente, deterrenza.

Quanto alle cause che hanno spinto i dimostranti civili a protestare, esse ci sono davvero, e occorre provvedere. Ne ho scritto parecchio su Soveratoweb, e oggi c’è un mio articolo sul Secolo d’Italia. Leggete.

Ora veniamo al Manzoni. È stato beccato Youssef Siher, uno che pare fatto apposta per essere beccato: faccia da intellettuale fanatico che farebbe la gioia di Lombroso e di chi legge più libri di quanti ne possa contenere la sua scatola cranica; ideologo dell’insurrezione; nemico giurato del governo; di seconda generazione disattato con laurea e lavoro; e, ingenuo come sono di solito i dotti (esclusi i presenti!!!), dedito a imperversare sui social, ignorando che i social sono facilissimi da controllare proprio sui social. È potenzialmente il colpevole ideale, e vedremo come andrà a finire.

E veniamo alla letteratura. Renzo, verisimile protagonista immaginario, viene mandato da padre Cristoforo a Milano per allontanarlo dai guai e da don Rodrigo. Incappa nel tumulto per il pane, mentre la folla assalta la casa del vicario di provvisione, accusato di aver aumentato il prezzo al dettaglio.

Si prodiga, il nostro eroe, per trattenere i facinorosi “con le sue larghe spalle di montanaro”, e così facendo si fa notare dalla polizia del Ducato, che di lui no sa nulla, però lo pensa colpevole ideale, e gli mette alle costole una spia per ubriacarlo (prima e unica volta nella castissima vita di Renzo!), farlo sproloquiare, e lo arresta. Lo libera la folla e fugge a Bergamo, allora Repubblica di Venezia: se no, sarebbe stato condannato come agitatore e probabilmente impiccato in pubblico per far paura agli altri.

Fatte le dovute differenze: Renzo non scrive sul Fatto Quotidiano, anzi non scrive proprio, e ha una faccia da onesto contadino e filatore di seta, ed è senza idee politiche strutturate; però sa il fatto suo, e alla fine (leggete interamente i PS, se no paiono “isso, issa e o malamente”) apre, assieme a Lucia, un filatoio nel bergamasco; e oggi i discendenti dalla coppia Tramaglino Mondella sono sicuramente industriali e leghisti, sebbene, forse, un tantino antisalviniani. Chissà cosa ne penserebbe il Manzoni del 2026?

Però, nel 1629, Renzo rischiò di diventare, agli occhi del governo ispanomeneghino, una specie di capopopolo dell’insurrezione; e di pagare per tutti. Anche nel 63 a.C., pur non senza analisi sociologiche e politologiche, Cicerone e Sallustio se la presero solo con Catilina come fosse caduto da Marte; e invece Roma era zeppa di problemi seri, finché non arrivò, dopo Cesare, il castigamatti Caio Ottavio Thurino, detto poi Augusto.

Ulderico Nisticò