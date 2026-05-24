L’organizzazione della sanità in Calabria torna ai tempi della pietra

Sappiamo tutti che l’organizzazione della sanità in Italia spetta alle Regioni. Aimè, ogni qualvolta che il cittadino si reca nelle strutture sanitarie in Calabria, scopre novità a dir poco sconcertanti.

Per esempio, le nuove prenotazioni non sono più visibili nel sito della grande struttura riunita nel nome di AOU (Azienda Ospedaliera Universitaria) Dulbeco. Nessuno sa darti una spiegazione, nessuna risposta neanche a una pec. Conseguentemente non si può regolarizzare il ticket online. Ne tantomeno te lo consente il CUP regionale.

Giorni fa un signore si è recato all’AOU di Catanzaro con regolare prenotazione semplicemente per rinnovo di un piano terapeutico prenotato dallo stesso ambulatorio a novembre 2025.

Visto che si trovava li voleva regolarizzare il ticket per una prestazione che dovrà effettuare a settembre. Dopo due ore di fila, gli viene detto che dovrà regolarizzarla nello stesso mese che avrà la prestazione. Pazienza!

Quando si è presento davanti al medico, (per il rinnovo del piano terapeutico) la prima cosa che gli viene rimproverato è stata: perché ha regolarizzato il ticket (a zero visto che è esente) a novembre scorso? Lo sa che per legge si deve regolarizzare nel mese in corso quando si usufruisce la prestazione? Risposta: a noi pazienti, chi ci informa di questi cambiamenti burocratici? E come mai il sistema me lo ha consentito di farlo a novembre?

Morale: in Calabria, il paziente anziché essere aiutato nelle sue difficoltà, viene trattato come uno straccio. Spostamenti e file continui per prenotazioni, regolarizzazioni, visite, ecc. Tra l’altro, per le visite di controllo non puoi più prenotare al cup, devi andare di persona nella struttura che ti segue. Altri giri e peripezie.

Quando invece, sarebbe ragionevole che con i potenti mezzi informatici, il paziente (soprattutto gli anziani) dovrebbe spostarsi solo per la prestazione sanitaria. Tutto il resto si potrebbe risolvere online. Ci bombardate dalla mattina alla sera che dobbiamo avere lo Spid, la carta identità elettronica, la pec, avere l’applicazione IO, aderire al fascicolo sanitario elettronico: a che cavolo servono tutte queste cose se non ne tenete conto? A proposito del fascicolo sanitario elettronico, avete provato ad entrare? Non c’è nulla delle patologie che uno ha. L’unica cosa che risulta sono le ricette del medico curante.

Sarebbe logico che all’atto di una prenotazione, il cup ti consentisse di regolarizzare il ticket. In alternativa sarebbe sufficiente che il sistema generasse un avviso di pagamento pagoPa e inviato in automatico al paziente. Invece no. Sembra che ci sia un accanimento particolare a complicare la vita e stressare i pazienti fino all’inverosimile. Come se non avessero già i loro problemi di salute! Si spiega anche per questo che ormai molti cittadini rinunciano a curarsi.

Altro che intelligenza artificiale! qui siamo ai tempi della pietra Sig. Presidente Occhiuto! E la responsabilità e tutta sua. Vi lamentate della troppa burocrazia: ma non siete voi che l’alimentate?

Attenzione però a non cadere nella trappola! L’ho scritto più di una volta negli anni. Secondo la logica neoliberista capitalistica la sanità pubblica deve morire gradualmente, in modo da incentivare la sanità privata. La pensava così il governo Berlusconi, la pensa tale l’attuale governo nazionale e lo stesso Occhiuto.

Soverato 24 maggio 2026

Fausto Pettinato