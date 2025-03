Lotta al bullismo: un incontro di sensibilizzazione all’IC Ardito Don Bosco di Lamezia Terme

Un evento di grande rilevanza educativa si è svolto nella mattinata odierna presso l’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco di Lamezia Terme, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sul delicato tema del bullismo e del cyberbullismo.

L’iniziativa, promossa dall’istituto sotto la guida della Dirigente Scolastica, Professoressa Margherita Primavera, ha visto la partecipazione dell’Avvocato Rita Tulelli, autrice del libro Il Fragile Bullo e Presidente dell’Associazione “Universo Minori” di Catanzaro.

L’incontro, ricco di emozioni e riflessioni, è stato un momento significativo di dialogo tra giovani e istituzioni. Dopo i saluti della Dirigente Scolastica, è intervenuto il Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, che ha sottolineato la necessità di un impegno collettivo per contrastare il fenomeno del bullismo.

Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni per costruire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli studenti. L’Avvocato Tulelli ha ribadito come il bullismo non sia soltanto un atto di prepotenza diretta, ma un segnale di disagio che coinvolge sia le vittime che i carnefici.

Ha posto l’accento sulla necessità di adulti consapevoli, capaci di ascoltare senza giudicare e di intervenire con sensibilità e fermezza. La partecipazione attiva degli studenti, con domande, lavori e approfondimenti, ha dimostrato quanto il tema sia sentito e quanto sia importante offrire ai giovani spazi di confronto e condivisione.

Durante l’evento, è stato letto anche il discorso della Presidente dell’Associazione “Risveglio Ideale”, l’Onorevole Angela Napoli, che ha curato la prefazione del libro Il Fragile Bullo. Le sue parole hanno sottolineato la necessità di una rete di supporto efficace tra istituzioni, scuola e famiglia per prevenire e contrastare il bullismo in ogni sua forma.

Il messaggio dell’incontro è stato chiaro e incisivo: il bullismo si può e si deve sconfiggere attraverso il dialogo, l’educazione e la consapevolezza. Solo uniti possiamo creare un ambiente in cui nessun ragazzo si senta solo, incompreso o costretto a nascondere la propria fragilità.

L’evento si è concluso con un appello rivolto ai giovani: non abbiate paura di parlare, di chiedere aiuto e di essere voi stessi promotori di un cambiamento positivo. Un futuro senza bullismo è possibile, ma richiede l’impegno di tutti.