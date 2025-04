Lotta contro il cancro, alla Dulbecco la nuova Radioterapia con macchinari di ultima generazione

“L’offerta assistenziale dell’azienda unica “Dulbecco” a Catanzaro, e per l’intera area centrale della Calabria, si è arricchita di un ulteriore prezioso tassello in tema di cure oncologiche. Sono stati, infatti, inaugurati alcuni locali riqualificati del reparto di Radioterapia, all’interno del presidio “De Lellis”, che ora potranno garantire non solo una più moderna e funzionale risposte strutturale, ma anche una maggiore risposta ai pazienti in termini di qualità e quantità”. Lo sostiene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

“Grazie alla presenza di nuovi acceleratori lineari, l’ospedale si è dotato di macchinari di alta tecnologia ed affidabilità per il trattamento radioterapico in grado di assicurare una più alta precisione, oltre che rapidità e continuità dei servizi. Un risultato di grande importanza strategica, perché con la nuova dotazione si riuscirà ad efficientare i livelli di assistenza in un settore che vede questo tipo di trattamenti crescere sempre di più in termini percentuali come strumento di cura e di prevenzione dei tumori”.

“Un traguardo – che ha fatto seguito alla precedente apertura della sede del CNR all’ex Villa Bianca – che conferma il grado di attenzione che la Regione Calabria, attraverso l’azione del presidente Occhiuto in qualità di commissario ad acta e per l’edilizia sanitaria, continua a dedicare al più importante hub sanitario della Calabria”.

“La Dulbecco – rimarca il consigliere – che si appresta ormai a compiere il passo organizzativo finale dopo la definizione dell’atto aziendale, vede l’Azienda ospedaliera e l’Università camminare fianco a fianco per dare corpo ai cospicui investimenti programmati dai vertici regionali”.

“E’ evidente, a dispetto dei polveroni sollevati nell’ultimo periodo, che le risorse stanziate per Catanzaro non siano mai state messe in dubbio, come appreso dalla riunione operativa in cui lo stesso Occhiuto ha ribadito la disponibilità di 170 milioni di euro previsti dall’articolo 20, altri 40 milioni destinati all’adeguamento dell’ospedale “Pugliese”, 25 milioni per l’adeguamento del Policlinico universitario e 87 milioni di euro già messi a disposizione da Inail e che é possibile vengano ulteriormente incrementati.

Un pacchetto complessivo di milioni che consentirà di mettere a frutto tutti gli interventi per consolidare l’offerta per la salute nel Capoluogo, dal nuovo ospedale alla sanità territoriale. Orizzonti positivi che ci proiettano verso un futuro migliore – conclude Montuoro – andando a colmare il pesante gap di investimenti per troppi anni ha indebolito la nostra regione e che, ora, il governo di centrodestra ha iniziato finalmente a ribaltare con l’obiettivo di frenare la piaga dell’emigrazione sanitaria”.