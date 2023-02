Lotta serrata in testa al Campionato Amatori di calcio ad 11 Over 35 A.S.C.

Al termine del girone di andata del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, nulla di nuovo è emerso, in quanto la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio (VV) e la Boys Marinate di Vibo Marina guidano ancora appaiate la vetta della classifica, con un Pianopoli Amatori, come dicevamo la settimana scorsa, che insegue il duo di testa a due lunghezze, ma con una partita in meno, dovendo recuperare un incontro in trasferta.

L’undicesima giornata di campionato, ultima del girone di andata, ha detto poco o nulla, sta di fatto che le prime della classe hanno vinto tutte ed anche con sonori risultati. La Boys Marinate, per esempio, ha inflitto una pesante sconfitta all’Accademy Girifalco sul proprio terreno di gioco, un otto a due finale con doppietta di Vincenzino Nesci, bomber vibonese, che continua così a guidare la particolare classifica dei marcatori con quindici reti al suo attivo, distanziati ad un tiro di schioppo da Nicola Valente della Peppe Teti di Soverato ed Enrico Mazziotti dell’Amatori Pianopoli, che lo inseguono a brevissima distanza.

La Vigor Old Boys invece viola il Pino Catania di Pianopoli infliggendo una battuta d’arresto ad una Casa dello Sport che nell’ultimo periodo alterna buone prestazioni e vittorie anche in trasferta, con partite che lasciano molto a desiderare sul piano dell’impegno e della concentrazione alla gara.

Il Real Filadelfia ritorna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, a farne le spese il Borboruso nel Cuore, la squadra del presidente Pino Bonacci; un tre a zero pesante per il team della pre-sila catanzarese, che ad inizio campionato sperava di entrare a pieno titolo tra le società aspiranti ai play-off, ma per varie vicissitudini si trova ora rilegata nei bassifondi della classifica.

Nel derby del comprensorio lametino tra il Lamezia Golfo ed il Pianopoli amatori ha la meglio la formazione di mister Pietro De Sensi. Il risultato di quattro a zero potrebbe fuorviare, ingenerare nel lettore la convinzione di una gara a senso unico, nulla di tutto questo, come avviene ormai da tante settimane a questa parte la squadra del presidente Elena Galante gioca a viso aperto, costruisce azioni pericolose ma non finalizza, per poi negli ultimi venti minuti del secondo tempo, ormai è un classico, disunirsi, atleticamente non reggere il confronto in campo e quindi votarsi ad una sconfitta a quel punto diventata inevitabile.

La Peppe Teti di Soverato vince in trasferta sul Comunale in terra battuta di Migliuso per tre reti a zero, in grande spolvero Nicola Valente, il bomber realizza una doppietta, ma spreca tante altre occasioni da rete, almeno tre, sbagliando banalmente sotto la porta avversaria per imprecisione e per precipitazione nelle conclusioni.

Questa settimana scontava un turno di riposo l’Alchimia Jonica di mister Salvatore Umbrello, a detta di molti osservatori, la squadra più in forma del momento, una formazione che nell’ultimo mercato di riparazione ha potenziato i ranghi con innesti in formazione di elementi di qualità, associando a questo anche una più sistematica preparazione atletica e tattica nel corso degli allenamenti pre-partita settimanali.

In definitiva un team che certamente vorrà inserirsi nella lotta per un posto nei play-off e sperare, come le altre big del campionato, di arrivare così nelle finali regionali che si disputeranno nel mese di maggio p.v. molto probabilmente a Praia a Mare (CS).