Lotteria Italia 2025: pioggia di premi in Calabria, ma il jackpot da 5 milioni vola a Roma

​ Si è chiusa l’estrazione della Lotteria Italia 2025, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani. Sebbene il primo premio da 5 milioni di euro sia stato centrato nella Capitale, la Calabria può sorridere: il territorio regionale ha portato a casa un bottino significativo, distribuito tra otto biglietti vincenti suddivisi nelle diverse categorie di premio.

​Il bilancio calabrese: festa a Montepaone e Crotone

​La fortuna ha baciato la regione soprattutto nella Seconda Categoria, dove sono stati centrati due biglietti da 100.000 euro ciascuno. Le località fortunate sono Montepaone, in provincia di Catanzaro, e Crotone.

​Non finisce qui: la provincia di Reggio Calabria festeggia un premio di Terza Categoria da 50.000 euro, mentre altri cinque tagliandi da 20.000 euro sono stati estratti tra le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Ecco i tagliandi vinti in Calabria:

Seconda Categoria (100.000 €)

Z 455638 – Montepaone (CZ)

R 318537 – Crotone (KR)

Terza Categoria (50.000 €)

D 033808 – Reggio Calabria (RC)

Quarta Categoria (20.000 €)

F 022379 – Tarsia (CS)

T 491291 – Corigliano Rossano (CS)

M 268445 – Rizziconi (RC)

P 020031 – Soverato (CZ)

L 306170 – Catanzaro (CZ)

La mappa della fortuna in Italia

​A livello nazionale sono stati 306 i biglietti vincenti. Il Lazio si conferma protagonista assoluto: oltre ai 5 milioni vinti a Roma (Serie T 270462), sono stati centrati premi di prima categoria anche a Ciampino (2,5 milioni) e Albano Laziale (1 milione). Grande festa anche a Quattro Castella (RE) con 2,5 milioni e a Jerzu (NU), dove sono finiti 2 milioni di euro.

​Nota di merito per Auronzo di Cadore (BL), dove è stato assegnato un premio speciale da 300.000 euro.

Come riscuotere: attenzione alla scadenza

​I vincitori devono ora prestare massima attenzione ai tempi burocratici. La lista ufficiale è consultabile sul Bollettino Ufficiale nel sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Dalla data di pubblicazione del bollettino scatta il countdown: i fortunati possessori hanno 180 giorni di tempo per presentare il tagliando integro e riscuotere la vincita. Superato questo termine, il sogno si trasformerà in un amaro ricordo.