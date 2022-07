Luca Nanni nuovo vice allenatore del Volley Soverato

É Luca Nanni il nuovo vice allenatore del Volley Soverato. Sarà, dunque, il coach romagnolo ad affiancare Luca Chiappini sulla panchina biabcorossa nella stagione 2022/2023.

Coach di grande esperienza ed allenatore Fipav nei corsi in Emilia, Luca Nanni arriva dall’esperienza in serie B2 con la Volare Benevento dove ha ricoperto il doppio ruolo di primo allenatore e direttore tecnico. Precedentemente ha allenato a Bellaria, in prima squadra e settore giovanile.

Originario di Cesena, ha sempre allenato squadre del centro nord, con questa in Calabria che sarà la prima al sud Italia.

Impegnato con il camp estivo, coach Nanni ci ha gentilmente rilasciato le sue prime impressioni: “Quando si é profilata la possibilità di venire a Soverato, per me é stato facile dire “si”. Il Volley Soverato é una società esperta, blasonata, che da tanti anni milita in serie A2; questo si é ben sposato con la mia sete di avventura, di mettermi in gioco e con la voglia di migliorare. Arrivo dalla Romagna, sono molto contento, non vedo l’ora di poter lavorare con coach Chiappini che ho già sentito, e con tutto il gruppo delle ragazze per poter disputare una buona stagione. Sará certamente un ambiente nuovo per me che non vedo l’ora di scoprire, anche per quel che riguarda tutta la società”.