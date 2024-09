Luci e ombre nel degrado dell’orto botanico Santicelli di Soverato

Spente le luci della ribalta torna a galla il degrado in cui versa l’orto botanico Santicelli, sono di questi giorni le foto che lo documentano.

Uno dei posti più suggestivi di Soverato, con oltre 1000 specie botaniche di macchia mediterranea e numerose piante esotiche arrivate da molte parti del mondo, una volta conclusa la stagione dei concerti, è stato abbandonato al suo destino .

L’evidente intenzione da parte dell’amministrazione di alleggerirsi del “peso” dell’orto botanico dandolo in gestione a privati che, recentemente, con degli interventi invasivi ne hanno cambiato i connotati, ha sollecitato la nascita del comitato cittadino pob che in più sedi e varie forme ha chiesto spiegazioni al sindaco.

Le perplessità sollevate dal nascente comitato riguardavano la natura dei lavori che si stavano compiendo e dalla mancanza di un cartello che ne attestasse la regolarità.

Ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, il sindaco non ha ritenuto di dover dare spiegazioni né di rilasciare la documentazione regolarmente richiesta, motivo per cui il comitato ha fatto istanza al TAR .

Quando un luogo è abbandonato, trascurato, di conseguenza non frequentato si giustifica ogni nefandezza .

Comitato Orto Botanico Santicelli