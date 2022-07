Lunedì 11 Luglio a Soverato la presentazione del libro “L’utopia di un intellettuale”

La Kalibreria di Soverato è lieta di invitarvi al primo appuntamento della rassegna culturale “Kalibri d’Autore”. Il Prof. Rocco Lentini presenterà il suo lavoro “L’utopia di un intellettuale”, libro dedicato alla memoria del politico ed intellettuale calabrese Giuseppe Valarioti, profondo amante della sua terra, ucciso dalla ‘ndrangheta a causa delle sue lotte a favore dei braccianti, operai e del diritto al lavoro.

Dialogherà con l’autore il giornalista Dott. Pietro Melia. Una serata per ricordare e per far conoscere chi è stato Giuseppe Valarioti dalla viva voce di chi ne fu amico e compagno, una serata dedicata alla sete di giustizia e di verità.

Come detto da Giuseppe Lavorato “Se volete incontrare Peppe Valarioti andate nelle piazze dove i giovani si battono contro il razzismo, la violenza e le ingiustizie. Lo troverete lì e vi accoglierà a braccia aperte”

La presentazione avrà luogo lunedì 11 Luglio alle ore 21:30 a Soverato presso la pineta sita tra via Zumpano e via Cristoforo Colombo e adiacente al Lungomare Europa.