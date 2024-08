Lunedì 12 agosto a Cropani la XVI°edizione della “Piccantissima Sera”

Giorno 12 agosto si svolgerà , sul lungomare di Cropani la XVI° edizione della piccantissima Sera, manifestazione di rilievo dell’estate cropanese, organizzata dalla Pro loco di Cropani

Alla sua prima edizione ne sono seguite altre quindici, sempre in continuo miglioramento: mangiatori di peperoncino, sagra di prodotti tipici, gruppi musicali, spettacoli di cabaret, sfilate, stand enogastronomici, giochi per bambini, esibizioni canore…

Nell’incredulità della popolazione, si è nuovamente riusciti, anche quest’anno, a riproporre quello che ormai era ed è un appuntamento fisso dell’estate Cropanese.

Sarà una fantastica serata, con l’esibizione di Mimmo Cavallaro e la Sua band.

Ancora una volta la Pro Loco di Cropani,nella figura del suo presidente Angelino Grano, darà un forte segnale! Finalmente si è riusciti a regalare, un evento organizzato in modo completamente autonomo, una serata di spensieratezza alla popolazione locale ma anche ai tanti turisti giunti sul posto.

Non solo divertimento ma anche prelibatezze locali, pizze, panini, birra Creep, crespelle, Torroni, caramelle, patatine, e attrazioni per grandi e piccini il tutto in un contesto scenografico offerto dall’esilerante Mimmo Cavallaro

Inutile sottolineare lo splendido scenario del mare di Cropani che sarà colmo di gente festante a ritmo di tarantella.

Il ​ presidente Angelino Grano augura buone vacanze nelle splendide spiagge, nella città d’arte di Cropani e l’invito a Presenziare all’evento del 12 agosto. Frase guida: io c’ero alla serata piccante.