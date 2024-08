Lunedì 12 Agosto a Sant’Andrea Jonio la presentazione del libro “Nora e Claire”

LUNEDI, 12 AGOSTO, ORE 21,30

CHIOSTRO SUORE RIPARATRICI

SANT’ANDREA JONIO BORGO

RITA FRUSTACI PRESENTA IL SUO PRIMO LAVORO

Romanzo breve: Nora e Claire.

Ambientato negli anni ’60, racconta dell’amicizia che nasce spontaneamente tra due bambine.

Nora, una ragazzina calabrese emigrata con la famiglia in Liguria, incontra Claire, una fanciulla francese in villeggiatura al mare per motivi di salute.

Si instaura tra loro un legame vero e sincero, destinato a durare per sempre. Un rapporto amicale basato su fiducia ed affetto reciproci, condividendo esperienze piacevoli, momenti difficili e sogni che contribuiranno alla loro crescita.

Nella narrazione si intrecciano elementi di carattere sociologico, che costituiscono una disamina della condizione femminile, del sistema scolastico, del fenomeno migratorio dell’epoca.

LA PRESENTAZIONE E’ ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ANDREOLESE E DALL’ASSOCIAZIONE ROMANA ANDREOLESI

CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA E DEL COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO