Lunedì 17 a Badolato un omaggio al poeta Franco Costabile con Anna Maria De Luca, Elvira Scorza e Adriana Cuzzocrea

Prosegue con un omaggio a Franco Costabile, lo SPAc Festival 2026 – Badolato Summer Edition. La rassegna a cura di Teatro del Carro, tra le attività del Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti” e di “Pratica – Scuola di formazione”, sostenuti da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato, dopo i primi appuntamenti tra il borgo e il lungomare di Badolato (Cz), si sposta a Palazzo Gallelli, nel cuore del centro storico, per una doppia recita realizzata in collaborazione con gli amici del Team Artist “Spop-Art” e della Pro Loco Badolato Aps, lunedì 17 agosto alle ore 19:30 e alle ore 22:00, di “Bassitalia” un omaggio al poeta Franco Costabile.

L’evento, su invito del Circolo di Lettura Aras e del Comune di Roccella Jonica sarà replicato il giorno successivo, 18 agosto, alle ore 19:00 al Largo alle Colonne di Roccella Jonica (Rc).

Il recital/spettacolo racconta la storia di una vita tormentata, quella del poeta Franco Costabile, nato a Sambiase di Nicastro, professore d’italiano e storia. Il suo istinto poetico si manifesta in giovanissima età con tenere filastrocche e semplici versi, nei quali esprime il disagio di essere stato abbandonato dal padre.

È con sentimenti di inadeguatezza che cresce e studia il giovane Costabile. Tradurrà la sua pena, le sue angosce, la sua passione, il suo andare e tornare da Sambiase a Roma in una poesia che cresce, diventa forza, denuncia sociale, manifesto politico, dichiarazione d’amore per la sua terra.

Sposa Mariuccia, insegnante a Brera, ma il matrimonio fallisce. Finisce così per isolarsi, consumato dal dolore che neppure amici come Ungaretti, Enotrio, Purificato, Accrocca, Bigiaretti e tanti altri, riusciranno a lenire. Si spegne suicida a Roma, soffocato dal gas, nella primavera del 1965. La regia di questa messa in scena è di Luca M. Michienzi. Voce protagonista sarà Anna Maria De Luca, affiancata da Elvira Scorza e Adriana Cuzzocrea.

Lo SPAc Festival proseguirà poi il 20 agosto, alle ore 22:00, al Malindi, sul lungomare di Badolato con “Canzoniere minimo – Tra stoviglie, caffè, sigarette e carezze svogliate” con Alessandro Scanderbeg e Alessandra Chiarello, uno spettacolo ispirato alla trasmissione omonima di Gaber e Simonetta, della compagnia Teatro RossoSimona. Ispirato alla trasmissione omonima di Gaber e Simonetta del 1970, Canzoniere Minimo è un contenitore, una raccolta di canzoni accompagnate da monologhi teatrali che ruotano attorno ad un tema comune. Lo spettacolo di teatro-canzone ha come filo conduttore gli amori: quelli vissuti e quelli immaginati, quelli andati male, quelli incompresi e quelli mai dimenticati.

Appuntamento successivo è il 23 e 24 agosto con “Pratica – Scuola di formazione” quando dalle 17:00 alle 21:00 per il ciclo di attività laboratoriali incentrati sulla crescita e sul benessere dell’individuo, inaugurato a luglio del 2025, verrà realizzato un quarto appuntamento di “Costellazioni. Dallo psicodramma alle costellazioni, l’anima in teatro”, condotto da Barbara Michienzi.

Rivolto a cittadini di ogni età, abilità e provenienza, nonché a operatori culturali e educatori, il laboratorio, partendo da alcuni assunti e tecniche teatrali, condurrà i partecipanti alla scoperta e alla conoscenza della propria natura spirituale attraverso lo spazio teatrale. Le domande di partecipazione possono pervenire entro le ore 19:00 di venerdì 21 agosto, compilando il modulo presente online sul sito della compagnia Teatro del Carro.