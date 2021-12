Lunedì 20 dicembre assemblea del Sindacato Italiano Balneari Calabria

Lunedì 20 dicembre, la Categoria in plenaria a Catanzaro per discutere di tutela delle concessioni demaniali e di futuro del turismo regionale

Mai come in questo momento si preannuncia partecipata l’Assemblea del SIB – Sindacato Italiano Balneari Calabria, guidato dal Presidente SIB-Confcommercio Calabria Antonio Giannotti, convocata per il 20 Dicembre a Catanzaro, ore 15:00, presso la sala congressi dell’Hotel Perla del Porto.

Alla presenza del Presidente SIB-Confcommercio Nazionale Avv. Antonio Capacchione, la squadra di Giannotti formata dai Presidenti SIB Provinciali : Carmelo Fiorillo (Reggio Calabria) , Roberto Talarico(Catanzaro) ,Luca Manica (Crotone) , Mino De Pinto(Vibo Valentia), Franco Mazza(Cosenza sullo Jonio),Giorgio Delle Tasse (Cosenza sul Tirreno) e tantissimi operatori del comparto calabresi che avranno modo di confrontarsi su temi assai “caldi” per la categoria con le massime cariche istituzionali regionali On. Filippo Mancuso, Presidente Consiglio Regionale, On. Fausto Orsomarso, Assessore al Turismo, On. Giusi Princi Vice Presidente oltre al Delegato Anci Calabria e Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

Al centro della riunione dal titolo “Italia Terra di Mare” il futuro del turismo in Calabria, la tutela e salvaguardia del mare, delle spiagge e dei lidi e, soprattutto, il tema della tutela delle concessioni demaniali che, a seguito della recente Sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto di rimettere in gara le licenze per la spiaggia a partire dal 2024, senza possibilità di proroga, pone a rischio centinaia di imprese in Calabria.

La riunione sarà occasione per il presidente Giannotti e per il suo direttivo, in sinergia con la linea tracciata con decisione dal Presidente Capacchione, di proseguire nel percorso di sensibilizzazione della classe politica e dell’intera popolazione rispetto alla decisione sconvolgente e sconcertante adottata dal Consiglio di Stato. Strada del confronto e della sensibilizzazione percorsa a livello provinciale, regionale e nazionale e che procede parallela rispetto alle iniziative legali che saranno attuate dal SIB Nazionale per tutelare con tutte le forze centinaia di famiglie calabresi di onesti lavoratori che vedono a rischio il futuro e gli investimenti fatti negli anni.

Invitati alla riunione per favorire un confronto quanto più possibile aperto, leale e costruttivo nell’esclusivo interesse della Categoria anche i colleghi balneari delle sigle Fiba, Federbalneari – Assonautica. Perché, come ha avuto modo di dichiarare più volte il Presidente Capacchione, questo è il momento della compattezza in cui occorre evitare discorsi disuniti e vuoti che non danno agli interlocutori istituzionali gli strumenti per risolvere il problema del qui e ora, che è affrontare le gare impedendo l’esproprio delle nostre imprese.