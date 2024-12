Lunedì 23 dicembre sarà “Christmas Celebration” al Teatro Comunale di Catanzaro

Una serata speciale organizzata dall’associazione musicale Oversound: un evento unico per le festività natalizie, da vivere lunedì 23 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Comunale di Catanzaro. Quando la magia del Natale incontra la passione per la musica, è il momento del concerto ““Christmas Celebration”.

Un’occasione imperdibile per scoprire i talenti più promettenti e riascoltare voci esperte che, insieme, ci regaleranno emozioni indescrivibili. A condurre la serata sarà Giulio Falbo, che con il suo carisma e la sua esperienza guiderà il pubblico in un viaggio musicale fatto di note e sentimenti che arricchiranno l’anima.

L’associazione Oversound, ideata e presieduta da Marilù Cilurzo, è attiva con grande passione e professionalità per offrire un’alternativa artistica alle persone di tutte le età, creando uno spazio formativo e laboratoriale di canto, canto corale, preparazione ai casting e ai provini.

“Il concerto non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio incontro con l’essenza della musica, del canto e dell’arte che unisce – afferma Marilù Cilurzo. – Da anni, Oversound ha scelto di essere un punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi alla musica in modo serio, ma anche divertente e coinvolgente. Il laboratorio di canto, che accoglie chiunque voglia partecipare, è una grande famiglia che, ogni giorno, si impegna con passione per dare alla città qualcosa di nuovo. La serata sarà arricchita dalla collaborazione di DanzArt, Gessica Carito, Stefania Rotundo, Ida Tallerico, Riccardo Zaccanelli e Christian Astorino, che ringrazio: con il loro talento e la loro energia contribuiranno a rendere questa serata ancora più speciale”.

“Oversound è molto più di un’associazione musicale: è un luogo di accoglienza, dove ogni voce ha spazio per crescere, per esprimersi e per essere ascoltata. Il nostro obiettivo – conclude Cilurzo – è quello di arricchire la città con eventi unici, come questo, che propongano un nuovo modo di vivere la musica corale popolare. Un Natale che non sia solo una festa, ma un’occasione di condivisione e bellezza”.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Comunale di Catanzaro (www.ilcomunalecz.it) o direttamente al botteghino del Cinema Teatro Comunale, situato nel cuore del centro storico.