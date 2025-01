Lunedì 6 gennaio a Soverato l’arrivo della Befana!

Grande attesa per l’arrivo della Befana che, con la sua scopa, porta via tutte le feste. Un evento organizzato per le famiglie e per i bambini che aspettano con ansia l’arrivo della vecchietta con le calze piene di dolci o di carbone.

L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio alle ore 18:30 a Soverato in piazza Maria Ausiliatrice bisognerà alzare gli occhi in alto, Palazzo di Citta’ sarà palcoscenico di proiezioni, giochi di luce e quanto altro .

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Pro Soverato, l’Associazione Caramante, La scuola di teatro Spazio Scenico e la scuola di danza Let me dance.