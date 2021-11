Lunedì 8 novembre a Soverato la presentazione del volume di Monsignor Giuseppe Silvestre

L’8 novembre 2021 alle ore 17:30 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato si terrà un convegno di presentazione dell’ultimo volume di Monsignor Giuseppe Silvestre dal titolo “Nella Chiesa con Maria”.

Un saggio di Ecclesiologia e Mariologia di elevato spessore teologico e lato sensu culturale, in cui Monsignor Silvestre (per i fedeli, affettuosamente: Don Pino) traccia con la consueta chiarezza di vero accademico una profonda riflessione sugli aspetti che involgono e correlano la disciplina mariologica con quella ecclesiologica, senza mai trascurare l’approccio storico, partendo da periodi piuttosto risalenti fino all’età contemporanea.

Un’opera fluida e godibilissima, anche per i non addetti ai lavori, che concede anche al lettore meno esperto una vera e propria alfabetizzazione teologica pagina per pagina.

Don Pino Silvestre già missionario in Brasile è rettore della Chiesa del Monte di Catanzaro e oltre a ricoprire molti incarichi di indiscusso prestigio nella Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro è docente di Ecclesiologia e Mariologia nell’Istituto teologico calabro (aggregato alla Pontificia Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale).

Il suo legame con l’accademia lo ha indotto ad occuparsi anche di Diritto ecclesiastico e canonico. Don Pino ricopre infatti incarichi di docenza in queste discipline presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro.

E proprio questo suo legame con il mondo giuridico-accademico ha occasionato questo evento in cui saranno presenti diversi componenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. L’evento verrà introdotto, moderato e coordinato da Marco Grande, interverranno in dialogo con l’Autore: Alberto Scerbo, Luigi Mariano Guzzo, Paola Chiarella, Sebastian Ciancio e Anna Liberata Melania Sia. L’ingresso è consentito previa esibizione di green pass e per un numero massimo di cento persone.