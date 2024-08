L’Università Magna Graecia di Catanzaro introduce nuovi corsi di laurea

L’Università Magna Graecia (UMG) di Catanzaro ha ufficialmente presentato l’offerta formativa per l’anno accademico 2024/2025, introducendo una serie di nuovi corsi di laurea che arricchiranno il panorama accademico dell’ateneo calabrese. Questi nuovi percorsi si inseriscono all’interno di una strategia di sviluppo che mira a rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione, offrendo ai giovani nuove opportunità di formazione direttamente nella loro regione.

Tra le principali novità, spiccano l’attivazione del corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche, il corso di laurea in Ostetrica, il corso di laurea magistrale in Psicologia Forense e Criminologica e un innovativo corso di laurea interateneo in Medicina e Chirurgia delle Tecnologie Digitali, la cui sede amministrativa sarà probabilmente assegnata all’UMG.

“Il nostro Ateneo – ha dichiarato il Rettore Giovanni Cuda – offre quest’anno nuove opportunità ai giovani calabresi, consentendo loro di restare e formarsi in Calabria. Siamo orgogliosi di aver potenziato tre ambiti strategici per il futuro della nostra realtà accademica: la didattica, la ricerca e l’internazionalizzazione“.

L’Università Magna Graecia ha da sempre una forte vocazione nel campo delle professioni sanitarie. La Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UMG, che coordina i corsi di laurea dell’area biomedica, ha confermato l’offerta formativa tradizionale, arricchendola con nuove proposte. Tra i corsi attivati per il 2024/2025, si trovano lauree triennali in Infermieristica (anche con sedi distaccate), Fisioterapia, Dietistica, Logopedia e Igienista Dentale, oltre a percorsi magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.

Anche la Scuola di Farmacia e Nutraceutica si distingue per la sua offerta formativa che unisce tradizione e innovazione. Tra i nuovi corsi attivati spiccano lauree triennali in Biotecnologie, Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, e una laurea magistrale in Biotecnologie Innovative per la Salute. Questi corsi sono stati progettati per rispondere alle nuove sfide del settore farmaceutico e nutraceutico, ambiti in cui l’UMG ha già conseguito importanti riconoscimenti a livello nazionale.

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES) ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza nell’ultima valutazione VQR. Per l’anno accademico 2024/2025, il DiGES propone nuovi corsi di laurea, tra cui Scienze delle Investigazioni e Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private, oltre a percorsi magistrali in Economia Aziendale e Management e Amministrazioni Pubbliche e Società.

L’offerta formativa dell’UMG non si limita ai corsi di laurea triennali e magistrali. L’ateneo propone anche master, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, completando così il percorso di studi per chi desidera una formazione più approfondita e specializzata. Inoltre, sono stati attivati corsi TFA Sostegno e Percorsi Formativi Abilitanti per coloro che intendono intraprendere la carriera dell’insegnamento.

Con queste nuove attivazioni, l’Università Magna Graecia di Catanzaro conferma il suo impegno a offrire un’istruzione di alta qualità, che risponda alle esigenze del territorio e che sia in grado di formare i professionisti del futuro.