Lupi a due passi dalle case: avvistamento shock a Stalettì

Un incontro ravvicinato che ha subito fatto il giro dei social, sospeso tra fascino e timore. Nella giornata di ieri, 21 dicembre, Domenico Chilelli ha immortalato con il proprio smartphone la presenza di alcuni esemplari di lupo nei pressi del centro abitato di Stalettì.

​Il video, condiviso sulle principali piattaforme, mostra gli animali muoversi con estrema agilità nel territorio, confermando un trend che negli ultimi anni vede questi predatori spingersi sempre più a ridosso delle zone antropizzate, attirati probabilmente dalla ricerca di cibo o dalla presenza di cinghiali.

​Un timore spesso infondato

​Sebbene l’avvistamento abbia destato preoccupazione tra i residenti, gli esperti invitano alla calma. Il lupo è un animale schivo per natura e, storicamente, non rappresenta un pericolo diretto per l’uomo.

​Le statistiche e gli studi etologici confermano infatti che i lupi:

​ Non sono aggressivi verso gli umani: Tendono a fuggire o a mantenere le distanze non appena avvertono la presenza dell’uomo.

Tendono a fuggire o a mantenere le distanze non appena avvertono la presenza dell’uomo. ​Casi eccezionali: Le aggressioni sono rarissime e riconducibili esclusivamente a situazioni limite, come esemplari affetti da rabbia (patologia quasi scomparsa in Italia grazie ai piani di monitoraggio) o se l’animale viene deliberatamente provocato e messo alle strette.

​Consigli comportamentali

​La raccomandazione delle autorità locali e dei parchi naturali resta quella di non tentare di avvicinare gli animali per scattare foto o, peggio, di offrire loro del cibo.

Mantenere il carattere “selvatico” del lupo è la chiave per una convivenza pacifica: il cibo facile li spinge a perdere il timore naturale verso l’uomo, creando situazioni di potenziale rischio.

​L’avvistamento di ieri a Stalettì resta comunque un documento suggestivo che testimonia la ricchezza della biodiversità calabrese e la necessità di imparare a coesistere con i grandi predatori del nostro Appennino.