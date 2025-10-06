L’urgenza di destagionalizzare: Soverato, un tesoro turistico sotto sviluppato

Il 6 ottobre, un video amatoriale ha riacceso i riflettori su una questione cruciale per la perla della costa ionica calabrese: l’urgenza di abbracciare la destagionalizzazione turistica.

Le immagini, girate in una splendida giornata di sole con un clima descritto come “meraviglioso”, mostrano la lunga spiaggia di Soverato, tipicamente gremita nei mesi estivi, in una desolante quiete.

Nonostante le condizioni meteorologiche ideali, gli stabilimenti balneari appaiono per la maggior parte chiusi, con ombrelloni e lettini in attesa della prossima stagione.

Il commentatore del video, un cittadino chiaramente affezionato e preoccupato per il futuro della località, ha lanciato un forte appello. “Non si può far finta che Soverato non sia una città turistica. Non è possibile, perché Soverato è una super città turistica,” ha affermato, sottolineando come la città abbia un potenziale che va ben oltre il solo mese di agosto.

L’appello è chiaro: Soverato non può permettersi di vivere solo per l’estate piena. I mesi da maggio a novembre offrono un’opportunità unica per attrarre visitatori, grazie a un clima mite e a paesaggi incantevoli. “Quale opportunità migliore per una città come la nostra?” si chiede il cittadino nel filmato, evidenziando lo spreco di potenziale insito nella chiusura prematura delle attività.

La soluzione proposta è un’unione di intenti e risorse: unirsi tutti i giovani e la comunità per lavorare alla costruzione di un sistema turistico che sia operativo per gran parte dell’anno.

Cruciale in questa visione è la collaborazione con l’amministrazione comunale. L’invito non è alla critica fine a sé stessa, ma a “dare una mano all’amministrazione” e contribuire attivamente per “andare avanti insieme uniti”.

​Il video serve da monito: la bellezza naturale e il clima favorevole sono solo il punto di partenza. Per trasformare Soverato in una meta turistica di successo e duratura, è indispensabile un cambio di mentalità e un impegno congiunto per prolungare la stagione, garantendo servizi aperti e vivacità anche al di fuori dei picchi estivi.

La palla passa ora alle istituzioni e agli operatori locali: sapranno cogliere il potenziale inespresso del loro territorio e rispondere all’urgenza della destagionalizzazione?