Lutto cittadino a Santa Caterina dello Ionio a seguito del tragico incidente che ha spezzato la vita di tre giovani

A nome dell’intera comunità, il Sindaco Francesco Severino e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Salvatore Primerano, Lucia Vellone e Domenico Massa, vittime di un drammatico incidente che ha spezzato i loro sogni e segnato per sempre la vita dei loro cari.

​Salvatore era originario di Santa Caterina dello Ionio, così come la sua famiglia che qui abita da sempre ed è parte integrante della nostra comunità.

​Il dolore che colpisce i suoi cari è anche il dolore di tutti noi.

​In queste ore di immenso sgomento e incredulità, Santa Caterina dello Ionio si stringe con commozione attorno ai figli della giovane coppia e i familiari dei tre ragazzi, partecipando con rispetto e affetto al loro lutto.

​In segno di vicinanza e partecipazione al dolore, facendosi interprete del sentimento comune, il Sindaco proclamerà il lutto cittadino nel giorno delle esequie.