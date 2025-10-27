Lutto in Calabria: Malore fatale per un Volontario del 118

Un malore improvviso ha spento la vita di Fausto Ricetto, 65 anni, operatore sanitario volontario del 118 di Amantea, durante la “Festa del Cioccolato” a Corso Mazzini, Cosenza.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio, trasformando l’atmosfera festiva in un dramma. Ricetto è crollato tra la folla, venendo immediatamente soccorso dai colleghi che si trovavano sul posto.

Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari sono risultati vani.

Fausto Ricetto era noto per la sua lunga dedizione al servizio di emergenza-urgenza, descritto dai colleghi come figura instancabile, generosa e “sempre pronta” a coprire turni e sacrifici personali.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio non solo a Cosenza ma su tutto il litorale tirrenico, lasciando un vuoto amaro nella comunità del 118. Ricetto è morto mentre riceveva l’aiuto che per anni aveva offerto instancabilmente agli altri.