Lutto in una cittadina calabrese per l’improvvisa scomparsa del vicesindaco

Oggi è venuto a mancare improvvisamente il vicesindaco di Serrastretta, Antonio Talarico.

Dal comune invitano “i concittadini, le scuole, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, produttive e le associazioni sportive del territorio, a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali e sino al termine della cerimonia funebre”.

“L’intero paese – evidenziano ancora dal Comune – è scosso per la triste notizia della scomparsa di “un uomo onesto e impegnato per la realizzazione del bene comune”.

La camera ardente sarà allestita nel palazzo Pingitore. Pertanto, domani saranno sospese le attività didattiche della scuola secondaria di primo grado di Serrastretta capoluogo, ospitata nel palazzo.

Proclamato, quindi, il lutto cittadino su tutto il territorio comunale, con sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado e degli uffici comunali, nella giornata di celebrazione dei funerali del vicesindaco Talarico previsti per il 6 marzo in segno di cordoglio per la sua prematura ed improvvisa scomparsa, unendosi al dolore dei familiari tutti e della comunità.

Saranno sospese anche tutte le manifestazioni pubbliche in programma, prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici.