Lutto nel Basket, Gustavo Tolotti scompare a 55 anni

Ci ha lasciati a 55 anni Gustavo Tolotti, ex giocatore e allenatore di Pallacanestro ricordato anche (e soprattutto) in Calabria per i suoi trascorsi nella Viola Reggio Calabria, di cui è stato un’icona con ben 12 stagioni disputate e record di presenze, ma anche da tecnico a Soverato e Catanzaro.

Nato a Crema, nel corso della sua carriera ha militato anche nella Messaggero Virtus Roma, Sebastiani Rieti, Basket Roseto e Andrea Costa Imola per poi chiudere tornando nella ‘sua’ Reggio; smesso di giocare ha continuato a vivere in Calabria assieme alla sua famiglia. ‘Gus’ è stato un fuoriclasse assoluto, ha vinto tantissimo, ma purtroppo non ce l’ha fatta a sconfiggere un brutto male che da tempo lo aveva colpito.

La notizia della sua scomparsa ha scosso tutto il mondo del basket italiano, Tolotti infatti ha giocato anche in Nazionale. Altissimo, fortissimo e uomo gentilissimo; sono questi gli aggettivi che meglio lo descrivono per tutto quello che ha fatto. Gustavo è stato un campione dentro e fuori dal campo e lo dimostrano anche gli innumerevoli racconti di chi lo ha conosciuto e voluto bene che stanno facendo il giro dei social in queste ore.

Tra i moltissimi amici che aveva anche qui a Soverato, Ciccio Gualtieri, che ringraziamo gentilmente, lo omaggia con un bell’aneddoto: “L’ho conosciuto ai tempi della mitica Viola a Reggio Calabria, fino ad averlo con noi, nell’A.S. Pallacanestro Soverato, per giocare l’ultima stagione in Serie C2. Ricordo quando andai a trovarlo a Montepaone per proporgli di allenare e di inserirlo quindi nello Staff Tecnico, invece Lui mi chiese se poteva giocare!!! Provai vergogna giuro, ma rimasi estasiato quando mi disse che per lui, il solo sentire il rumore del pallone che rimbalzava sul parquet, rappresentava tutta la sua vita. Un Campione e un Signore! Ciao Gus, un Grande Abbraccio alla moglie e ai figli”.

Francesco Gioffrè