Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Giuseppe Teti

Il mondo del calcio catanzarese in lutto per la scomparsa di Giuseppe Teti, 42 anni, atleta stimato e molto apprezzato, non è riuscito a vincere la partita più importante sulla malattia.

Lo piangono i tanti ragazzi che ha fatto crescere, coltivando il talento, con il garbo e la gentilezza che lo contraddistinguevano. E’ stato capitano del Soverato calcio, tecnico del settore giovanile, allenava l’Under 15 dell’Us Catanzaro.

La redazione giornalistica e sportiva, i tecnici e i collaboratori tutti di Soveratounotv esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia. (S1TV)