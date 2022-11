Lutto nel mondo del Giornalismo calabrese, è morto Bruno Cirillo, validissimo giornalista e corrispondente della Gazzetta del Sud. Era di Cardinale, piccolo centro delle preserre Catanzarese. Bruno da parecchi mesi lottava contro un brutto male e sottoponeva a dei cicli di chemioterapia presso l’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio.

A dare l’annuncio il figlio Domenico attraverso un post pubblicato sull’account Facebook del padre: “Carissimi, sono Domenico, il figlio di Bruno. Pochi minuti fa, papà si è spento serenamente dopo aver combattuto con tutte le sue forze la propria battaglia. Io e mia madre, tenendolo stretto per mano, lo abbiamo accompagnato verso il suo ultimo viaggio. Si è spento guardandomi negli occhi. Io e mia madre vi ringraziamo per la vostra straordinaria vicinanza in questi durissimi sei mesi, grazie alla quale lui si sentiva meglio”. I soci e tutti i collaboratori di S1TV, RadioAmicaInBlu e Soverato Web si uniscono al dolore della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze.