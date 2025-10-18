Luzzi, ritorna la Notte Rossa: Sua Maestà ‘A Grupariata

Luzzi (CS) si prepara a tingersi nuovamente di rosso per celebrare il suo piatto simbolo: la Grupariata, protagonista indiscussa della 4ª edizione della Notte Rossa, in programma sabato 25 ottobre 2025, a partire dalle ore 19:00.

L’evento, ormai divenuto un appuntamento imperdibile dell’autunno luzzese, unisce tradizione, gusto e allegria in una serata ricca di sapori, musica e momenti di condivisione.

Come da tradizione, il cuore della manifestazione sarà il Concorso della Grupariata più buona, che vedrà sfidarsi ai fornelli cittadini e appassionati, pronti a reinterpretare con fantasia un piatto dalle origini antiche e dal gusto autentico.

Ad accompagnare il percorso gastronomico e l’atmosfera di festa, non mancheranno l’Ottopiù Street Band e i Mosaiko, con esibizioni itineranti e travolgenti note popolari. Per i più piccoli, spazio al divertimento con l’animazione delle Sorelle Mastrosimone, mentre gli amici del “’Mparativillu” cureranno una suggestiva mostra sensoriale e scenette teatrali ispirate alla memoria collettiva e alle tradizioni di Luzzi.

Il menù della serata sarà un vero omaggio alla cucina popolare: accanto alla regina della festa, ‘A Grupariata, ci saranno baccalà, pittuliddre, vecchiareddre, panini e la tipica ‘Nzungata, il tutto accompagnato da vino locale e birra artigianale.

Una serata che, come ogni anno, si preannuncia ricca di emozioni, convivialità e orgoglio identitario, capace di unire la comunità luzzese e di accogliere i tanti visitatori attratti dal calore e dai sapori di questo straordinario borgo silano.

Vi aspettiamo a Luzzi, sabato 25 ottobre, per celebrare insieme Sua Maestà ‘A Grupariata!