Ma voi lo sapete che a maggio si vota?

A Catanzaro si contano più candidati a sindaco che elettori, e qualcuno ne dà notizia, e si leggono anche dei commenti. A Soverato, invece, dove pur bisogna votare, l’argomento appare del tutto sconosciuto ai più, per non dire a tutti.

Non se ne parla tra i passeggiatori di corso e lungomare, nemmeno a titolo di chiacchierata.

Ne tacciono i partiti… per l’evidente motivazione che partiti non ce ne sono più in nessuna parte d’Italia; ma a Soverato, se ne vedono ancora meno che altrove.

Attenzione qui. Io non mi preoccupo se sindaco sarà Tizio, Caio, Sempronio o Mevio; ma di perché sarà sindaco Caio, Mevio, Tizio o Sempronio. E non con quale programma si candidino Sempronio, Tizio, Mevio o Caio, perché i programmi sono troppo spesso parole: a Soverato come al governo.

Soverato ha molti problemi, che qui in parte sintetizziamo:

– netto calo demografico;

– invecchiamento della popolazione;

– trasferimento “provvisorio” di pensionati a far visita ai figli emigrati;

– chiusura di negozi;

– riduzione dei giorni del periodo balneare (termine esatto, non “turistico”), e abbassamento della qualità;

– varie ed eventuali.

Non è il Comune che ha il potere di risolvere tutti problemi; ma è anche il Comune, quindi sindaco e assessori.

Oggi, che è 7 febbraio, e quindi mancano un paio di mesi alla presentazione di eventuali candidature, servirebbero analisi e diagnosi e terapie; e sentire pareri e proposte; e da questa discussione dedurre le persone più adatte.

Facciamo un convegno? Sì, però a condizione che gli intervenuti parlino ciascuno massimo seicento secondi; ovvero, dieci minuti; e poi si spegne automaticamente il microfono. Per chi ha qualcosa di serio da dire, dieci minuti bastano e avanzano; chi non ha niente da dire, parla due ore.

Ulderico Nisticò